Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о суверенном Рунете

Его называют ответом на принятую в прошлом году в США Стратегию национальной кибербезопасности.

По замыслу разработчиков, закон призван обеспечить безопасное и устойчивое функционирование Сети на территории России. Речь идет о создании автономного российского сегмента интернета в случае, если его отключат от общемировой сети. Функции по координации возлагаются на Роскомнадзор. Новые правила предписывают операторам связи установить специальное оборудование, которое им безвозмездно предоставит ведомство, и оно же сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика в случае угрозы. Список этих угроз, порядок установки и эксплуатации технических средств должно определять правительство. Оборудование также будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам (сейчас это должны делать сами провайдеры). К началу 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, также начнут действовать положения о криптографической информации. «На все это будет выделено 30 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще столько же потратят операторы, а всем этим будет руководить организация, которая прославилась как слон в посудной лавке, пытаясь заблокировать Telegram», — сказал депутат от ЛДПР Сергей Иванов, добавив, что фракция против принятия законопроекта об изоляции Рунета. В свою очередь руководитель Роскомнадзора Александр Жаров считает, что закон абсолютно необходим, и это «достаточно серьезное оружие». При этом он выразил надежду, что как и ядерное оружие, он будет находиться в спящем состоянии.

Совет Федерации рассмотрит закон 22 апреля. В случае одобрения сенаторами и утверждения президентом большая часть его норм вступит в силу с 1 ноября.