Левада-центр: Уровень одобрения Сталина среди россиян достиг рекордных 70%

Уровень одобрения Сталина среди россиян достиг рекордных 70%. Это показал опрос «Левада-центра». Отрицательно роль Сталина оценивают 19% опрошенных. Почти половина респондентов, 46%, заявили, что преступления в сталинскую эпоху были оправданы «великими целями и результатами».

Нынешняя власть приложила немало усилий для улучшении отношения к Сталину, — сказал «Эху» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Если в годы перестройки отношение было однозначно отрицательным, Сталин воспринимался как создатель террористического государства, автор массовых репрессий, системы террора. Но постепенно в ходе реформ и роста русского национализма, они привели к некоторой реабилитации Сталина. На что отреагировал Путин, пытавшийся легитимировать свой формирующийся режим через апелляцию к Победе над фашизмом и возвеличиванием Сталина в этой связи», — сказал Гудков.

По его мнению, за этим стоит очень важная мысль, которую проводит нынешний режим — это отказ от ответственности государства за проводимую политику.

Позитивные оценки Сталина среди россиян начали расти с 2012-го года.