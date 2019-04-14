Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство». Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденной подлежит удовлетворению», — сказал судья.

Постановление может вступить в законную силу через 10 дней. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин. «Только что Вологодский городской суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства об освобождении условно-досрочном Варвары Карауловой. Через 10 дней оно может вступить в законную силу, если прокуратура не обжалует», — сказал адвокат.