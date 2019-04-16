Мосгорсуд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже

Именно такого срока требовало гособвинение.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора Бергу, поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме. Весь процесс занял лишь около двух недель. В срок наказанию Бергу зачтен срок его содержания под стражей, начиная с декабря 2017 года. Кроме того, Мосгорсуд изъял в доход государства 15 тысяч евро, проходивших в качестве вещественного доказательства. Защита Берга не будет обжаловать приговор, хотя ранее настаивала на оправдательном решении. По словам адвоката норвежца Ильи Новикова, он не видит в этом смысла и будет просить о помиловании сразу после вступления приговора в силу и получения на руки его англоязычной версии. Это произойдет через десять дней после вручения Бергу документа, добавил адвокат. В ФСБ, в свою очередь, назвали причастность норвежца к шпионажу в ущерб России полностью доказанной. По версии следствия, Берг сотрудничал с норвежской разведкой за денежное вознаграждение. Как отмечал Новиков сразу после задержания своего подзащитного, он, согласно материалам дела, отправлял конверты, в которых, предположительно, находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина. Берг настаивал на том, что не знал о вовлечении в некую операцию, но, в то же время, признал сотрудничество с норвежской разведкой.

В МИДе Норвегии, комментируя приговор Мосгорсуда, сообщили, что будут поддерживать Фруде Берга, и выразили пожелание, чтобы он безопасно вернулся на родину.