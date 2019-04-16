Версия о несчастном случае является главной в расследовании пожара в соборе Парижской Богоматери

Об этом говорят в прокуратуре французской столицы. Ничто не указывает на предумышленный поджог. К следственным действиям привлечены 50 сотрудников правоохранительных органов. Имена рабочих, которые занимались реставрацией собора, установлены. Некоторых из них уже допросили.

Пожар начался вчера вечером. В итоге обрушились шпиль здания и часть крыши. Некоторые реликвии удалось спасти, — рассказал в эфире телеканала ВFМ ректор собора Патрик Шове.

Эксперты пока не имеют доступа к зданию собора, поэтому оценить ущерб пока невозможно. Минувшей ночью в соборе побывал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, сгорела история Франции.

Тысячи парижан собрались минувшим вечером в центре города. Они пели церковные гимны, плакали. Многие стояли на коленях. Власти Парижа призывают в экстренном порядке созвать международную конференцию доноров для сбора средств на восстановление собора. Свою помощь Франции предложили многие страны, в том числе Россия, а также международные организации и отдельные бизнесмены.