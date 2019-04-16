Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изоляции рунета
Он вступит в силу 1-го ноября. Отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен начнут действовать с 1-го января 2021-го года.
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Он вступит в силу 1-го ноября. Отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен начнут действовать с 1-го января 2021-го года.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…
Слуга народа Если Трамп тестировал посылы к электорату в Твиттере, то Зеленский опробовал свою кампанию на сериале. Новое слово в политическом пиаре, где ключевая часть избирательной кампании — длинный рекламный ролик персонажа, который прямо с экрана становится кандидатом в президенты. О дивный новый вымышленный мир!..