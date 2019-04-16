В Москве на Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии. Об этом «Новой газете» рассказал юрист Калой Ахильгов. Поскольку на Красной площади пикеты запрещены, пикетчицу задержали и доставили в отдел на Китай-городе. У Госдумы задержали активистов за нарушение расстояния между двумя пикетчиками, — уточнил Ахильгов. Активисты, в частности, держали плакаты с надписями «Народ Ингушетии против коррупции», «Народ Ингушетии требует освободить узников совести».