Мосгорсуд приговорил к 14-ти годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга

Он признан виновным в шпионаже против России. На 14-ти годах настаивал прокурор, поскольку Берг не признал вину и не раскаялся в содеянном. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Норвежец не будет его обжаловать. Он намерен просить о помиловании после того, как приговор вступит в силу, — сообщил адвокат Илья Новиков. Заседания суда проходили в закрытом режиме, поскольку часть материалов дела засекречена. Прокуратура утверждает, что Фруде Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России.