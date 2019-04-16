Следователи сейчас выясняют, кто именно находился в районе реставрационных работ в день пожара. Часть рабочих уже опрошена полицией. Всего по делу о пожаре работает бригада из 50-ти следователей.

Из собора Парижской Богоматери удалось спасти часть реликвий, в том числе терновый венец, — заявил в эфире телеканала ВFM ректор собора Патрик Шове. По его словам, удалось избежать жертв во время пожара, однако зданию нанесен значительный ущерб – потеряны шпиль, кровля, часть витражей.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен. Крупные французские бизнесмены уже предложили свою помощь. Богатейшие семьи Франции объявили о выделении 300 миллионов евро. Власти Парижа решили созвать международную конференцию доноров. Выделить гранты на восстановление сгоревшего собора обещали Еврокомиссия, ЮНЕСКО, Япония и Южная Корея.

В России сочувствуют Франции и готовы привлечь специалистов для оказания помощи в восстановлении собора Парижской Богоматери, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что при необходимости может быть оказана и другая помощь.