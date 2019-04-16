Полиция начала проверку инцидента с избиением учительницей учениц 8-го класса в красноярской школе

В краевом ведомстве сообщили, что проводят медицинское освидетельствование девушек, передает агентство «Интерфакс».

Конфликт между учительницей и двумя школьницами произошел на уроке английского языка. Согласно видео, опубликованному красноярским телеканалом ТВК, после словесной перепалки педагог ударила одну из учениц по лицу. У нее остался синяк под глазом. Когда вторая школьница попыталась заступиться за одноклассницу, учительница взяла ее за волосы и ударила об парту. Девушка получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины. По данным телеканала, педагог объяснила свой поступок тем, что «не сдержалась». Ее сначала отстранили от работы, а затем уволили. Об этом, как передает агентство ТАСС, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора красноярской школы №151 Ирина Боринских. Она отметила, что после инцидента сразу было отправлено спецсообщение в полицию, о случившемся были поставлены в известность родители пострадавших восьмиклассниц.

Тем временем региональное управление Следственного комитета обратилось в прокуратуру с просьбой передать в ведомство материалы по инциденту в красноярской школе.