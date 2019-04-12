Владимир Путин действительно поддержал проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование начнется, это была инициатива Беглова совместно с РЖД. Действительно президент руководствовался, прежде всего, соображениями целесообразности, того, что два крупнейших города Российской Федерации должны иметь высокоскоростное сообщение между собой. И повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам», — сказал пресс-секретарь.

Опережая вопрос о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, Д.Песков заявил, что окончательного решения пока не принято.

«Здесь окончательно решения не принималось. Будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности и т.д.», — отметил пресс-секретарь.