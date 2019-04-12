Левада-центр: Уровень одобрения Сталина среди россиян достиг рекордных 70%

Уровень одобрения Сталина среди россиян достиг рекордных 70%. Это показал опрос «Левада-центра». Отрицательно роль Сталина оценивают 19% опрошенных. Почти половина респондентов, 46%, заявили, что преступления в сталинскую эпоху были оправданы «великими целями и результатами».

Нынешняя власть приложила немало усилий для улучшении отношения к Сталину, — сказал «Эху» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Позитивные оценки Сталина среди россиян начали расти с 2012-го года.