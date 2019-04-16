Правительство Франции обсуждает планы восстановления собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате пожара. Обрушились шпиль здания, часть крыши. При этом удалось сохранить многие реликвии, в том числе алтарь, главный орган собора. Спасены обе колокольни и фасад.

При тушении пострадали двое полицейских и один пожарный.

Власти Парижа предложили в ближайшее время созвать международную конференцию доноров для сбора средств на восстановление Нотр-Дама. Свою помощь предложили уже многие страны, в том числе Россия.