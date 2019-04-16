Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили окончательно

Сейчас очагов возгорания нигде нет. Специалисты на экстренной встрече пытаются понять, возможно ли обрушение конструкций внутри собора. Напомним, что ранее упал шпиль, часы и большая часть кровли здания. При этом спасены обе колокольни и фасад.

Во время тушения огня пострадали двое полицейских и один пожарный. Минувшей ночью были допрошены рабочие, которые занимались ремонтом здания собора.

В мэрии Парижа предложили созвать в ближайшее время международную конференцию доноров. При этом уже многие страны, а также отдельные французские бизнесмены заявили о готовности предоставить средства на восстановление Нотр-Дама.

ЮНЕСКО выражает готовность помочь французским властям восстановить собор Парижской Богоматери. Об этом сказал постоянный представитель России при международной организации Александр Кузнецов.

Кузнецов добавил, что уже сегодня вопрос о помощи Франции будет обсуждаться на пленарном заседании исполкома ЮНЕСКО, которое пройдет как раз в Париже.