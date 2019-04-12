Лев Гудков: За возросшим уровнем одобрения фигуры Сталина россиянами стоит «моральная несостоятельность» общества

По опросам «Левада-центра» выяснилось, что более половины россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны. По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, за этим стоит «некоторая моральная несостоятельность общества, не способность к понимаю прошлого». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Роль Сталина считает положительной 70% россиян: 52% — скорее положительной и 18% — целиком положительной. Это рекорд за все время опросов; в 2006–2009 годах данный показатель был на уровне 39–49%. Всего 19% россиян оценивают его роль в жизни страны отрицательно (14% — скорее отрицательно, 5% — целиком отрицательно). Наименьшее количество респондентов за всю историю опросов — 11% — затруднились с ответом.

«Динамика существенная. Если в годы перестройки отношение было однозначно отрицательным, Сталин воспринимался как создатель террористического государства, автор массовых репрессий, системы террора. Но постепенно в ходе реформ и роста русского национализма, они привели к некоторой реабилитации Сталина. На что отреагировал Путин, пытавшийся легитимировать свой формирующийся режим через апелляцию к Победе над фашизмом и возвеличиванием Сталина в этой связи», — сказал Гудков.

По мнению директора «Левада-центра», за этим стоит очень важная мысль, которую проводит нынешний режим — это отказ от ответственности государства за проводимую политику.

«Государство мыслится в этой конструкции как коллективная мудрость, государство лучше знает, что важно для людей, а что нет. Поэтому возникает эта идея безответственности власти перед населением, что крайне важно для легитимности путиновского режима. За этим стоят некоторые признаки интеллектуальной, моральной несостоятельности нынешней России. Некоторая моральная несостоятельность нашего общества: не способность к понимаю прошлого, не способность заставить отвечать власть за проводимую политику», — подчеркнул Гудков.