Иностранные болельщики, которые не покинули Россию после чемпионата, остаются в основном в Москве

Как теперь становится понятным, для предприимчивых гостей чемпионат мира был лишь поводом для того, чтобы остаться в России. На 31 января более 5000 человек задержались в нашей стране. Об этом сообщила генерал-майор Валентина Казакова, которая занимает пост начальника управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Около половины из этих пяти тысяч – граждане Нигерии. Кроме того наша страна понравилось почти тысяче вьетнамцев, пятистам граждан Бангладеш и двум с половиной сотням сенегальцев. Казакова уверяет, что количество футбольных нелегалов сокращается каждую неделю, и работа по их выявлению и выдворению продолжается. По словам генерал-майора, которые приводит Коммерсант, африканских любителей футбола обманули аферисты, сказав, что по паспорту болельщика можно будет не только остаться в России, но и работать.



В время чемпионата мира по специализированной карте болельщика в Россию въехало 650 тысяч человек.