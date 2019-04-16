Мужчина, взявший в заложники сотрудницу метро в Москве, был судим за мошенничество и грабеж

Он освободился из мест лишения свободы в 2011 году и жил в Ростовской области, — сообщает источник ТАСС.

В момент задержания злоумышленник был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его проверят на вменяемость. По версии следователей, сегодня утром он прошел на пост охраны при въезде в туннель у станции Автозаводская, закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метро. Переговоры с ним велись около часа.