Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже

Именно на таком наказании настаивала сторона обвинения.

Дело это засекречено. Его рассмотрение, начавшееся 2 апреля, проходило в закрытом режиме. Поэтому суд огласит только вводную и резолютивную части приговора, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. В ходе прений сторон гособвинение требовало признать Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита попросила оправдать норвежца. По словам адвоката Ильи Новикова, осведомленность Берга о событиях, в которые он был втянут, не доказана, в его действиях не было состава преступления. В последнем слове Берг выразил сожаление об «ущербе, который может причинить эта история отношениям России и Норвегии, как на официальном, так и на человеческом уровне».

62-летнего бывшего норвежского пограничника арестовали в Москве в декабре 2017 года. По версии следствия, он за денежное вознаграждение передавал Норвежской разведке сведения о российских атомных подлодках. Задержали его с поличным при получении информации от сотрудника оборонного предприятия, который действовал под контролем российских спецслужб.

Берг утверждает, что не знал, что может быть частью разведывательной операции.