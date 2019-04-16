Парижские пожарные полностью потушили возгорание в Соборе Парижской Богоматери

Эксперты сейчас определяют, могут ли пожарные продолжить свою работу внутри здания.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ликвидировали на протяжении примерно десяти часов. За это время в Соборе полностью рухнули шпиль, часы и большая часть кровли здания. Также был утерян главный орган католического храма, созданный в XV веке, и дубовый каркас. Однако несущие конструкции, обе колокольни и фасад оказались спасены. Кроме того, представитель Собора Парижской Богоматери Андре Фино заверил, что сохранились главные реликвии – терновый венец Иисуса Христа и часть креста, на котором он был распят. В тушении пожара участвовали более 400 человек, при этом экстренные службы не использовали вертолеты: они опасались, что конструкции Нотр-Дам-де-Пари будут уничтожены. В ходе операции пострадали двое полицейских и один пожарный. Тем временем минувшей ночью были допрошены рабочие, которые занимались реставрационными работами. По одной из версий, возгорание могло начаться в строительных лесах.

Масштаб ущерба Собору Парижской Богоматери французские власти пока не называют. Тем временем ряд европейских стран уже предложили свою помощь в восстановлении храма, в том числе и Россия.