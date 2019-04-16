Россельхознадзор просит налоговую службу проверить белорусских посредников, незаконно поставляющих в РФ продукцию

Россельхознадзор просит налоговую службу проверить около 40 белорусских посредников, которые незаконно поставляют в Россию продукцию через Казахстан и Киргизию. Речь идет о компаниях, которые используют схему так называемого «ложного транзита».

Чиновники отмечают, что основанием для обращения послужили утверждения руководителя одной из таких компаний. Он публично заявил, что она перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан.