Лучший бомбардир НХЛ Александр Овечкин отправил в нокаут своего коллегу, нападающего Каролины Андрея Свешникова

Вашингтон, за который выступает Овечкин, выиграл у Каролины два первых матча серии. Мало кто ставит на клуб, который впервые за 10 лет вышел в плей-офф, но эта встреча заставила экспертов задуматься. Каролина перебросала обладателей Кубка Стэнли в несколько раз и не оставила им шансов, победив 5-0. Свешников, который выступает в Лиге первый сезон и уже получил хорошую прессу не смог закончить встречу. При счете 1-0 он спровоцировал Овечкина на драку и российский ветеран уложил юного хоккеиста с двух ударов, такое бывает нечасто, но продолжить игру Андрей не смог. Тренер Каролины Род Бриндамор считает зачинщиком именно Овечкина, у большинства экспертов мнение диаметрально противоположное. Брайан Бурк назвал вызов Свешникова Овечкину плохим бизнес-решением.

Статистики подсчитали, что это был лишь четвертый бой Александра Овечкина за 14 сезонов в НХЛ.