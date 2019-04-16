На Украине освободили из-под стражи Надежду Савченко

Это произошло прямо в зале суда. В полночь истек срок действия меры пресечения. Савченко, а также главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозревают в подготовке терактов.

По версии следствия, они планировали взрывы в здании парламента и в правительственном квартале в Киеве.

Савченко заявила, что продолжит доказывать свою невиновность. Она подчеркнула, что будет бороться за изменения политической ситуации на Украине.