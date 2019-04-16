Для сбора средств на восстановление Нотр-Дама-де-Пари предлагается провести международную конференцию доноров

С такой инициативой выступила мэр Парижа Анн Идальго.

Большая конференция доноров может пройти в ближайшие недели. Анн Идальго написала в Twitter о готовности принять ее в мэрии вместе с меценатами всего мира. По ее словам, власти города выделят на восстановление собора 50 миллионов евро. Государственный фонд сохранения культурного наследия намерен уже сегодня объявить общенациональный сбор средств.

Между тем, многие уже откликнулись на трагедию. Так, в ЮНЕСКО сказали, что постараются помочь в спасении культурного наследия. Еврокомиссия пообещала европейский грант. Председатель Евросовета Дональд Туск призвал все страны — члены ЕС принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери. Председатель европейского парламента Антонио Таянии предложил евродепутатам перечислить на эти нужды свою зарплату за вторник.

Семья французского бизнесмена Бернара Арно, владеющая группой компаний «Луи Вюиттон-Моэт-Хеннеси» заявила, что выделит 200 миллионов евро на реконструкцию символа Франции. Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино пожертвует 100 миллионов евро. Глава столичного региона Иль-де-Франс Валерии Пекресс объявила, что префектура выделит 10 миллионов.

Директор Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина Марина Лошак уверена, что Россия наряду со всем миром готова участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.