Победителей театральной премии «Золотая маска» назовут сегодня в Большом театре
Здесь пройдет юбилейная торжественная церемония.
Самой «Золотой маске» в этом году исполняется 25 лет.
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Здесь пройдет юбилейная торжественная церемония.
Самой «Золотой маске» в этом году исполняется 25 лет.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…
Считаю приостановку дела не только незаконной, но и бесстыдной Сотни детей в Москве были отравлены едой, поставляемой в сады компанией «Конкорд», принадлежащей «повару Путина» Евгению Пригожину. Десятки из них были госпитализированы. Дети до сих пор не восстановили здоровье, в иске участвуют семьи с детьми, которые до сих пор находятся в стационарах…
Слуга народа Если Трамп тестировал посылы к электорату в Твиттере, то Зеленский опробовал свою кампанию на сериале. Новое слово в политическом пиаре, где ключевая часть избирательной кампании — длинный рекламный ролик персонажа, который прямо с экрана становится кандидатом в президенты. О дивный новый вымышленный мир!..