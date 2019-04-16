Двое полицейских и один пожарный пострадали при тушении огня в соборе Парижской Богоматери

Пожар начался минувшим вечером. Обрушился шпиль собора, большая часть кровли.

Сейчас специалисты пытаются понять, возможны ли другие обрушения. Отдельные очаги возгорания пока еще не потушены. В целом ситуация находится под контролем пожарных.

Минувшей ночью были допрошены рабочие, которые занимались ремонтом.

Часть реликвий из собора Парижской Богоматери удалось спасти. Об этом в эфире телеканала BFM рассказал ректор

Патрик Шове.

Шове добавил, что собору был нанесен значительный ущерб, который ещё предстоит оценить.