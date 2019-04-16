ЦСКА выиграл у омского Авангарда и второй матч финальной серии Кубка Гагарина

Встреча не отличалась зрелищностью.

Авангадру удалось не повторить ошибок первого матча, когда команда пропустила две шайбы уже в первом периоде, что фактически предопределило общий итог. Омичи оборонялись цепко и качественно, что, естественно повлияло на зрелищность. Смотреть было не очень интересно. Опасные моменты хоть и возникали, но их количество оказалось минимальным. Счет был открыт во второй половине заключительного периода, когда стало ясно, что игра идет до первой заброшенной шайбы и эта шайба очутилась в воротах гостей. Константин Окулов бросил метров с пяти, шайба попала в перекладину и от спины вратаря упала за линию. на последних минутах тренер Авангарда Боб Хартли снял вратаря и его команда получила даже не одну шайбу в пустые ворота, а две от Михаила Григоренко и Сергея Андронова. 3-0 и ЦСКА ведет в серии 2-0.

Третий матч серии между Авангардом и ЦСКА пройдет завтра, в среду в Балашихе.