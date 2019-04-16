Президент Владимир Путин одобрил строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом

Реализация этого проекта обсуждается уже давно, предлагались и альтернативные варианты, но они так и не получили поддержки со стороны высшего руководства страны.

Идея построить высокоскоростную магистраль от Москвы до Петербурга возникла еще во времена СССР, был даже подготовлен проект, но его заморозили вместо это реконструировали уже существующую железную дорогу, пустив по ней «Сапсаны». Теперь же на письме с предложением возродить проект стоит положительная резолюция президента, об этом узнала газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что благодаря магистрали пассажиропоток вырастет втрое, а время в пути между двумя городами сократится до 2-х часов. Во сколько обойдется строительство ВСМ, пока неизвестно. Несколько лет назад предполагалось, что на это уйдет почти триллион рублей. Отметим, что ранее серьезно обсуждалась реализация проекта другой магистрали — Москва—Казань, она должна была стать частью высокоскоростного коридора от Берлина до Пекина. Однако в конце марта «Коммерсант» со ссылкой на источники писал о том, что Владимир Путин это предложение не одобрил, президент поручил проработать ВСМ Москва—Петербург, так как там более надежный пассажиропоток.

По некоторым данным, соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом может быть подписано на предстоящем петербургском международном экономическом форуме.