Левада-центр: Уровень одобрения Сталина достиг максимального показателя за последние 20 лет

Уровень одобрения Сталина достиг максимального показателя за последние 20 лет. Каждый второй россиян относится к нему позитивно.

Согласно данным социологов, уважение советский вождь вызывает у 41% опрошенных, у 6% — чувство симпатии, еще 4% им восхищается. Безразличие к Сталину высказали четверть участников опроса.

Доля тех, кто ненавидит диктатора, испытывают к нему раздражение, отвращение и страх существенно ниже – всего 14%.

Социологическое исследование показало, что в настоящее время более двух третей россиян (70%) убеждены, что Сталин сыграл положительную роль в жизни страны, в том числе, практически каждый пятый уверен, что его роль была «целиком положительной». Правда, столько же сограждан (19%) высказали мнение и об отрицательной роли «вождя всех народов».

При этом, по данным социологов, число россиян, которые считают оправданными жертвы сталинской эпохи, на 1% превысило количество тех, кто убежден, что этому нет оправдания (46% против 45%).

Очередной опрос проводился в конце марта в 137 населенных пунктах, 50 субъектах Федерации. В нем приняли участие свыше 1600 человек старше 18 лет.