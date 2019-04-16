Экспертная группа проводит экстренную встречу в Париже, чтобы оценить предварительный ущерб Нотр-Даму

Экспертная группа проводит экстренную встречу в Париже, чтобы оценить предварительный ущерб собору Парижской Богоматери, который был нанесен в результате пожара.

Прежде всего, они должны определить, насколько стабильна сейчас конструкция здания. Ранее в МВД Франции признали, что до конца потушить огонь пока не удается, хотя возгорание находится под контролем. Есть небольшие очаги.

По предварительным данным, пожар начался во время ремонтных работ. Обрушился шпиль собора, почти вся кровля.

У пожарных были основания для того, чтобы не применять авиатехнику, — сообщил Первому каналу бывший зам.начальника Управления МЧС по Москве Виктор Климкин.

Климкин добавил, что при тушении пожара в городе существует большое количество ограничений.

Между тем, двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения при пожаре в соборе Парижской Богоматери, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу.