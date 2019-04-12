Мещанский суд приостановил рассмотрение коллективного иска родителей, чьи дети отравились в столичных детских садах

Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение коллективного иска родителей, чьи дети отравились в столичных детских садах. Это могло быть сделано под давлением. Такое мнение «Эху» высказала юрист ФБК, которая представляет интересы пострадавших в суде, Любовь Соболь.

Определение о приостановлении дела будет обжаловано, иски будут подаваться во все доступные судебные инстанции, включая ЕСПЧ, добавила Любовь Соболь.