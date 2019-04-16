Министерство культуры России предложит организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.

Директор Департамента музеев Владислав Кононов сообщил Интерфаксу, что будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями, однако он уверен, что они поддержат инициативу.

Свою помощь в восстановлении Нотр-Дама предложили многие страны.