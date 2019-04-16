Министерство культуры России предложит организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери
Министерство культуры России предложит организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Директор Департамента музеев Владислав Кононов сообщил Интерфаксу, что будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями, однако он уверен, что они поддержат инициативу.
Свою помощь в восстановлении Нотр-Дама предложили многие страны.