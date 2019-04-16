Произведения искусства, которые были спасены из собора Парижской Богоматери, сейчас находятся в мэрии Парижа

Произведения искусства, которые были спасены из собора Парижской Богоматери, сейчас находятся в мэрии французской столицы. Сегодня или завтра их передадут в Лувр, — передает телеканал ВFМ.

Ранее сообщалось, что удалось спасти несколько картин, а также алтарь и алтарный крест Нотр-Дама.

Возгорание до конца ликвидировать не удается, — это признали в МВД Франции. Прочность и безопасность конструкции находится под вопросом.

Ранее уже обрушился шпиль собора и большая часть кровли.