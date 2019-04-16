Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

Инициатива парламентариев касается более жесткого регулирования деятельности микрофинансовых организаций. Авторы законопроекта, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полагают, что запрет микрокредитов под залог жилья снизит мошенничество в этой сфере. В частности, по мнению замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, люди часто не отдают себе в полной мере отчет в последствиях такого шага, и в результате оказываются без квартир. Володин, в свою очередь, называет целью законопроекта борьбу с «жилищным рейдерством». При этом, документ также предполагает ужесточение требований к микрофинансовым организациям: минимальный размер их капитала предлагается увеличить с 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Ранее против микрозаймов под залог жилья выступил Центробанк.