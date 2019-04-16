В Кремле разработали план по раздаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Гражданство по упрощенной процедуре начнут предоставлять после второго тура выборов на Украине.

Граждане двух самопровозглашенных республик смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России больше пяти лет. Об этом сообщает РБК: по данным издания, проект соответствующего указа президента уже готов. «Коммерсант» уточняет, что для вступления его в силу требуется лишь подпись Владимира Путина. Кроме того, по данным издания, в пограничных с ДНР и ЛНР российских регионах «подготовлена вся инфраструктура для приема граждан».

Источник, близкий к руководству ДНР, рассказал РБК, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспорта одной из самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.

Эта процедура стала возможной после того, как в конце марта в России вступили в силу поправки в закон «О гражданстве». Они позволяют президенту определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право на получение паспортов по упрощенной процедуре.

На российский паспорт смогут претендовать свыше 3,5 миллионов человек – по последним данным, именно столько людей сейчас проживает в самопровозглашенных республиках.