Пожар в Соборе Парижской Богоматери до сих пор не удается полностью потушить

Это признали в МВД Франции. Прочность и безопасность конструкций находится под вопросом.

Ранее уже обрушилась верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Главные реликвии Нотр-Дама, в том числе, алтарь и Терновый венец, удалось спасти. Уже сегодня, возможно, удастся начать оценивать ущерб.

Ночью в соборе побывал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, «в Нотр-Даме сгорела история Франции».

Тысячи парижан собрались минувшим вечером в центре города неподалеку от горящего храма. Они пели церковные гимны, плакали, многие стояли на коленях.