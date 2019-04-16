Пожар в Соборе Парижской Богоматери до сих пор не удается полностью потушить
Это признали в МВД Франции. Прочность и безопасность конструкций находится под вопросом.
Ранее уже обрушилась верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Главные реликвии Нотр-Дама, в том числе, алтарь и Терновый венец, удалось спасти. Уже сегодня, возможно, удастся начать оценивать ущерб.
Ночью в соборе побывал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, «в Нотр-Даме сгорела история Франции».
Тысячи парижан собрались минувшим вечером в центре города неподалеку от горящего храма. Они пели церковные гимны, плакали, многие стояли на коленях.