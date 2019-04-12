Сегодня Вологодский районный суд должен рассмотреть ходатайство об УДО студентки МГУ Варвары Карауловой

Сегодня Вологодский районный суд должен рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации. Администрация исправительной колонии выступает против УДО, — сообщил «Эху Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

Бадамшин надеется, что суд учтет положительные характеристики Варвары Карауловой и освободит ее досрочно.