Сегодня в Париже начнут предварительно оценивать ущерб, нанесенный в результате пожара Собору Парижской Богоматери

Большую часть реликвий, в том числе, Терновый венец, алтарь Нотр-Дама, несколько картин, удалось спасти. Обрушился шпиль собора, часы и большая часть кровли.

Минувшей ночью в Нотр-Дам приезжал Эммануэль Макрон, он пообещал, что собор будет восстановлен. От лица французского народа президент выразил благодарность пожарным. Он отметил, что благодаря их усилиям удалось спасти фасад и башни Нотр-Дама.

Пожар, начавшийся порядка 12 часов назад, все еще не потушен. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.

«Пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен», — приводит агентство Рейтер его слова.

К пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.