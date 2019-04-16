Суд в Вологде рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой

Она была осуждена за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство». Сейчас Варвара Караулова, сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, содержится в колонии в Вологодской области. Уже отбывая наказание, она поступила в Московский финансово-промышленный университет «Синергия» на заочное отделение юридического факультета. В случае УДО девушка будет трудоустроена менеджером, отметил в ходатайстве в суд ее адвокат Сергей Бадамшин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Караулова не имела конфликтом с сотрудниками и сужденными колонии и не раз поощрялась администрацией. Все это, считает защита, является основанием для условно-досрочного освобождения. Однако с этим, как рассказал Бадамшин «Эху Москвы», не согласно руководство исправительного учреждения. Там считают нецелесообразным отпускать девушку на свободу, обосновывая это двумя незначительными взысканиями. Адвокат считает, что администрация колонии намеренно испортила Карауловой характеристику.

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова в декабре 2016 была приговорена к 4,5 годам лишения свободы. Сама она утверждала, что поехала в Турцию, где ее задержали, из-за романтических отношений с вербовщиком ИГИЛ (запрещенная организация в России).