Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:04, 16 апреля 2019

Суд в Вологде рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой

фото: ТАСС

Она была осуждена за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство». Сейчас Варвара Караулова, сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, содержится в колонии в Вологодской области. Уже отбывая наказание, она поступила в Московский финансово-промышленный университет «Синергия» на заочное отделение юридического факультета. В случае УДО девушка будет трудоустроена менеджером, отметил в ходатайстве в суд ее адвокат Сергей Бадамшин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Караулова не имела конфликтом с сотрудниками и сужденными колонии и не раз поощрялась администрацией. Все это, считает защита, является основанием для условно-досрочного освобождения. Однако с этим, как рассказал Бадамшин «Эху Москвы», не согласно руководство исправительного учреждения. Там считают нецелесообразным отпускать девушку на свободу, обосновывая это двумя незначительными взысканиями. Адвокат считает, что администрация колонии намеренно испортила Карауловой характеристику.

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова в декабре 2016 была приговорена к 4,5 годам лишения свободы. Сама она утверждала, что поехала в Турцию, где ее задержали, из-за романтических отношений с вербовщиком ИГИЛ (запрещенная организация в России).



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Студенты Джорджтаунского Университета проголосовали за выплату репараций потомкам рабов, которых продали в XIX веке 66% студентов сказали «да» введению сбора в размере $27.20 со студента в семестр, которые будут идти в фонд GU272...

5 150 6 15092 12.04
Kсша, политика, история, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально…

5 132 6 13575 12.04
#слушать 01:45:08 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

ГУЛАГ. Самая постыдная страница истории СССР Тяжёлый подневольный труд, высокие производственные нормы, антисанитарные условия содержания и недостаточное питание заключённых способствовали высокой смертности узников сталинских лагерей…

5 270 6 28714 14.04
Kобщество, история, гулаг, музеи, фото, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Шедевры не служат разуму, который их недостоин Я убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю), и победу Воли Человека над миром…

5 90 6 10551 08:25
Kфранция, париж, пожары, происшествия, общество, фото, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…

5 377 6 44695 13.04
Kобщество, история, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Призыв в никуда Без этого вечного сознания, что вы всегда крайний и должны умереть по первому требованию, из вас никогда не получится идеальный гражданин этого государства…

5 35 6 5178 08:18
Kармия, военные, рф, власть, общество, призыв, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Сравнивать Зеленского с Трампом — безграмотно Не надо надевать на голову Путина очередную корону, которая ему не принадлежит…

5 303 6 45758 13.04
Kполитика, выборы, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Евроклеймо — «Крымчанин» Я ещё раз убеждаюсь, что наша мощь, которую мы изображаем в мультиках – показная, для рейтингов и выборов. Мы пытаемся быть супердержавой, а шарахаемся от любой евромоськи. Доколе?..

5 376 6 58697 14.04
Kобщество, крым, власть, европа, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Автоматчики, маски — все по-взрослому С учетом того, что организация занимается политическим образованием, выборами и правозащитой — происходящее более чем запредельно…

5 69 6 29211 09.04
Kобыски, правозащита, политика, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» В своем видеообращении к сопернику президент Украины призвал его не прятаться, а прийти на дебаты…

5 87 6 14294 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, политика, власть, выборы, видео, события
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 339 6 56562 12.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Считаю приостановку дела не только незаконной, но и бесстыдной Сотни детей в Москве были отравлены едой, поставляемой в сады компанией «Конкорд», принадлежащей «повару Путина» Евгению Пригожину. Десятки из них были госпитализированы. Дети до сих пор не восстановили здоровье, в иске участвуют семьи с детьми, которые до сих пор находятся в стационарах…

5 64 6 11733 15.04
Kобщество, дети, происшествия, продукты, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Слуга народа Если Трамп тестировал посылы к электорату в Твиттере, то Зеленский опробовал свою кампанию на сериале. Новое слово в политическом пиаре, где ключевая часть избирательной кампании — длинный рекламный ролик персонажа, который прямо с экрана становится кандидатом в президенты. О дивный новый вымышленный мир!..

5 52 6 9629 15.04
Kобщество, зеленский, политика, украина, выборы, мнения
Блоги

+ Самый большой самолет в мире совершил первый полет Самый большой самолет в мире совершил первый полет Размах крыла самолета Stratolaunch составляет 117 метров. С его помощью собираются запускать аппараты в космос…

5 235 6 44120 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, самолеты, техника, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Как появился альянс НАТО Как появился альянс НАТО 70 лет назад, в апреле 1949 года появился этот военный альянс. И, в отличие от всех остальных блоков, которые обычно существуют недолго, он сохранился по сей день…

5 111 6 23149 14.04
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

Генпрокуратура назвала причины трагедии в «Зимней вишне» Система пожаротушения не была подключена к сигнализации…

5 33 6 6868 12.04
Kтрагедии, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Левада Центр: Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян Социологи отмечают, что это рекорд за все годы исследований…

5 24 6 2949
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Я думаю, что у России еще очень большое будущее, потому что впереди после стрельбы из лука, собирания валежника — разрешение на лучины, на щипку лучин, на отдирание лыка для плетения лаптей…

5 38 6 119749 10.04
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7039 14.04
Блоги

Геннадий Гудков политик

Антиконституционный переворот в Подмосковье Подмосковная власть, потерявшая берега, нагло, цинично, презирая народ, творит по сути антиконституционный переворот, превращая Московскую область в оккупационную зону бесправия и произвола…

5 110 6 240230 11.04
Kподмосковье, протесты, мусор, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Отчасти эти два мелких знака — история с Калви и история с Серебренниковым, — после которых нам полагается забиться в экстазе и сказать, что наступила большая оттепель, она происходит потому, что власть замечает, что несколько перегнула палку…

5 91 6 102303 13.04
#слушать 49:53 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7757403
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3986383

Сегодня в эфире