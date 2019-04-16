Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Горение продолжалось больше девяти часов, шпиль и кровля храма обрушились. Пожарным удалось справиться с огнем в Нотр-Даме, но они продолжат следить за остаточными возгораниями и охлаждать горячие части здания, чтобы не допустить возобновления пожара. Об этом сообщает газета «Фигаро» со ссылкой сотрудников экстренных служб.

Пожар начался около восьми часов вечера по Москве. Сначала у собора обрушился шпиль, а потом примерно две трети кровли. При этом стены и каркас здания, а также две башни, удалось уберечь от разрушения. Кроме того, огонь не затронул реликвии, хранящиеся в храме, включая Терновый венец Иисуса Христа. По предварительным данным, в результате тушения серьезно пострадал один пожарный, но жертв удалось избежать.

Для реставрации храма уже был открыт общенациональный сбор пожертвований. Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в связи с пожаром.

В соборе проводились реставрационные работы. По данным телеканала BFMTV, следователи склоняются к версии о том, пожар начался с возгорания на строительных лесах.

«В соборе Парижской Богоматери сгорела сама история Франции», — сказал президент республики Эмманюэль Макрон. «Тем не менее, — заверил он, — «удалось избежать самого худшего. И собор смогли спасти». Макрон заверил, что «исторический памятник будет восстановлен». «Для этого привлекут лучших и талантливых специалистов».