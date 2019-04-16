Более 50 человек задержаны после протестов экологических активистов в Лондоне

Основная причина — создание препятствий для движения транспорта на шоссе, говорят в английской полиции. Экологические активисты блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды, передает агентство ТАСС. Так, несколько сотен демонстрантов перекрыли движение автотранспорта на перекрестке Оксфорд-серкус. Участники протестов обещают повторить акции в течение ближайших двух недель.