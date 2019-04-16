Лондон письменно обещал Эквадору не выдавать Джулиана Ассанжа стране, где ему может грозить смертная казнь

Письма двух министров иностранных дел Великобритании, Бориса Джонсона и его преемника Джереми Ханта, президенту Эквадора Ленину Морено опубликовала газета The Guardian. Основатель Wikileaks несколько лет провел в посольстве этой латиноамериканской республики в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. На прошлой неделе Ассанжу было отказано в дальнейшем предоставлении убежища. Его арестовала британская полиция.