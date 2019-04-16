Российские власти, по некоторым данным, намерены выдавать гражданство жителям востока Украины по упрощенной схеме

Соответствующий указ, как пишут газеты «КоммерсантЪ» и РБК, Владимир Путин может подписать после второго тура выборов президента Украины. В этом случае жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет, отмечает РБК. Одним из условий станет сдача украинского паспорта. Как отмечает «КоммерсантЪ», в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, уже подготовлена необходимая инфраструктура.