Французская прокуратура начала расследование обстоятельств пожара в Нотр-дам де Пари

Возбуждено дело по статье о неумышленном причинении ущерба. Согласно основной версии, которую приводит агентство Reuters, огонь вспыхнул случайно. Пресса пишет, что возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

Алтарь и алтарный крест собора Парижской Богоматери сохранились при пожаре, заверила мэр французской столицы Анн Идальго. В крыше здания образовалась большая дыра, там, где был шпиль, его обломки находятся внутри, приводит газета Le Monde слова главы города. Ранее мэр заверила, что пожарным удалось спасти из здания ценные предметы культуры и художественные произведения. Тем временем борьба с огнем еще не прекращалась, около 400 человек уже несколько часов пытаются потушить пламя, которое охватило крышу собора.