В Египте рассмотрят поправки об увеличении срока президентских полномочий с 4 до 6 лет

Они позволят действующему главе государства Абдель Фаттаху ас-Сиси остаться у власти до 2028 года. Поправки в конституцию об увеличении срока президентских полномочий рассмотрят депутаты египетского парламента на пленарном заседании. Ранее документ уже успел одобрить комитет по законодательству. Если же парламент также поддержит изменения в законодательство, их вынесут уже на общенародный референдум, который пройдет через неделю.

Главное изменение – продление срока полномочий президента с нынешних четырех лет до шести. Нынешний глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси должен покинуть свой пост в 2022 году, но после принятия поправок два его президентских срока обнулятся. Таким образом, в случае победы на выборах он сможет законно оставаться у власти еще один срок, передает РИА Новости.

Помимо этого, поправки предполагают создание верхней палаты парламента – сената. Кроме того, президент получит право назначать себе заместителей. Против увеличения президентского срока выступает парламентская оппозиция Египта, но она находится в меньшинстве.