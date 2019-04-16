Мосгорсуд огласит приговор подданному Норвегии Фруде Бергу

62-летнего бывшего пограничника обвиняют в шпионаже против России. Это дело засекречено, поэтому информации о нем немного. Известно, что Фруде Берга арестовали в Москве в декабре 2017 года. Следствие считает, что он за денежное вознаграждение передавал Норвежской разведке сведения о российских атомных подлодках. Также сообщалось, что он работал на ЦРУ США. Согласно данным, попавшим в прессу, секретные документы Берг получал от россиянина Алексея Житнюка.

В декабре прошлого года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Норвежца задержали с поличным при получении информации от сотрудника оборонного предприятия, который действовал под контролем ФСБ. Всего по делу проходит 15 свидетелей.

Прокурор в ходе прения сторон попросила приговорить Берга к 14 годам заключения. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Иностранец вину не признает. По его словам, он имел смутное представление о том, во что оказался втянут. Судебный процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».