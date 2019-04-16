Евросоюз готов оказать любую помощь Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Еврокомиссия может задействовать механизм гражданской обороны. Он позволяет всем странам сообщества предоставлять любые ресурсы, в том числе специалистов, тем государствам, где возникла экстренная ситуация, передает агентство ТАСС. Как ожидается, вопрос о помощи Парижу обсудят сегодня на заседании исполкома ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО выражает готовность помочь французским властям восстановить собор Парижской Богоматери. Об этом сказал постоянный представитель России при международной организации Александр Кузнецов. Он добавил, что уже сегодня вопрос о помощи Франции будет обсуждаться на пленарном заседании исполкома ЮНЕСКО, которое пройдет как раз в Париже.

Судьба собора Парижской Богоматери во многом будет зависеть от того, как сработал экстренные службы. «Постройку 12 века можно в итоге спасти, если не пострадают каменные конструкции», — сказал историк архитектуры Сергей Кавтарадзе. «Пожар мог возникнуть в том числе из-за неосторожных действий туристов», — предположил в свою очередь Сергей Кавтарадзе.

«Невозможность спасти и сохранить Собор Парижской богоматери при наличии богатого опыта в 21 веке — это непростительная оплошность современной цивилизации», — подчеркнул директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. «Человечеству нужно внимательнее относиться к тем памятникам, которые прошли через многие столетия мировой истории», — добавил Алексей Левыкин.

Ватикан шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери. Храм является символом христианства во Франции и во всем мире, отметили в службе печати Святого престола. И добавили, что глубоко опечалены новостью о бедствии. В Ватикане также выразили солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа. Собор Парижской Богоматери включен в список мировых исторических памятников.