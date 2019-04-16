Пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

«Вопрос будет решаться в ближайшее время», — сказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Предполагается, что если платформа останется в Штатах, старты с нее новой российской ракеты «Союз» практически невозможны. Соглашение с Вашингтоном предусматривает пуски российско-украинской ракеты «Зенит», производство которой прекращено в 2014 году. Сейчас платформой владеет группа компаний S7. Там информацию о возможной переброске к берегам российского Дальнего Востока пока не комментировали.