Африканский Союз грозит приостановить членство Судана

Военные, которые организовали переворот, должны в ближайшие две недели передать власть гражданскому правительству, предупредили в панафриканской организации. Ее руководство осудило захват власти суданской армией, и планы Военного совета ввести двухлетний переходный период, передает AFP. Представители Африканского Союза напомнили, что Омар аль-Башир являлся законно избранным президентом. Военные Судана на прошлой неделе отстранили его от власти после многомесячных протестных акций в стране.