Россия готова отправить до 30 миротворцев в Центральноафриканскую республику

Президент Владимир Путин поручил МИДу и Минобороны уведомить об этом Секретариат ООН. В африканском государстве уже почти 6 лет не прекращается вооруженный конфликт между мусульманами севера и христианами с юга. Численность миротворческой миссии ООН составляет более 12,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Кроме того, сообщается, что в ЦАР могут также действовать российские наемники, связанные с компаниями Евгения Пригожина, которого в прессе называют «кремлевским поваром».