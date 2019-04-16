Четыре пуска ракет «Союз» с космическими аппаратами компании OneWeb планирует осуществить в этом году Россия

Старты пройдут на космодроме Восточный, передает агентство РИА Новости. Ранее предполагалось, что первый пуск с нового космодрома планируется провести во втором квартале следующего года. Компания OneWeb, в которую входят иностранные операторы связи, планирует создать группировку спутников. Она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. В прошлом году пресса писала, что проект вызывает опасения у ФСБ. В спецслужбе не исключали, что система спутниковой связи может нанести ущерб интересам России.